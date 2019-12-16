Адвокат Кузьменко заявил, что не может получить материалы дела

Юлия Кузьменко (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Об этом Владислав Добош сообщил у себя в Facebook.

"Оказывается старшего следователя Бирко Василия Анатольевича, который подписал подозрение, на месте нет и неделю не будет. Предложил мне сдать ходатайство через канцелярию. Лично следователю под роспись хочу. Определяют, кого ко мне прислать. Посмотрю, как быстро дадут материалы на ознакомление. Хочу сегодня", - отметил адвокат.

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