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Адвокат Кузьменко заявил, что не может получить материалы дела

Адвокат Кузьменко заявил, что не может получить материалы дела - Фото
Юлия Кузьменко (Фото: Степан Франко/ЕРА)
16.12.2019, 14:01

Владислав Добош отметил, что следователя, который подписал подозрение его подзащитной, неделю не будет на работе

Адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Об этом Владислав Добош сообщил у себя в Facebook.

"Оказывается старшего следователя Бирко Василия Анатольевича, который подписал подозрение, на месте нет и неделю не будет. Предложил мне сдать ходатайство через канцелярию. Лично следователю под роспись хочу. Определяют, кого ко мне прислать. Посмотрю, как быстро дадут материалы на ознакомление. Хочу сегодня", - отметил адвокат.

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Павел Шеремет Юлия Кузьменко Владислав Добош
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