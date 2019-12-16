Адвокат Кузьменко заявил, что не может получить материалы дела

Адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Об этом Владислав Добош сообщил у себя в Facebook.
"Оказывается старшего следователя Бирко Василия Анатольевича, который подписал подозрение, на месте нет и неделю не будет. Предложил мне сдать ходатайство через канцелярию. Лично следователю под роспись хочу. Определяют, кого ко мне прислать. Посмотрю, как быстро дадут материалы на ознакомление. Хочу сегодня", - отметил адвокат.
- 20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был Шеремет. Он умер.
- 12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них.
- Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.
- По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки". Мотив - якобы "дестабилизация ситуации" в стране. Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.
- 13 декабря Кузьменко арестовали на два месяца.
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