Антирекорд недели. Камеры зафиксировали автомобиль со скоростью 227 км/ч: фото

По данным патрульной полиции, больше всего за минувшую неделю скоростной режим нарушал автомобиль Mercedes-Benz S600 - 23 раза

С 20 до 26 июля камеры автофиксации зафиксировали автомобиль, который ехал со скоростью 227 км/ч по автодороге М03 Киев - Харьков – Довжанский. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

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"Наибольшей скорость была у автомобиля Mercedes-Benz C63 AMG, ДОУ AE091 *** - 227 км/ ч на автодороге М03 Киев - Харьков - Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке - 110 км / ч, а также Mercedes-Benz S400, ДОУ AM131 *** - 225 км/ч на трассе М06 Киев-Чоп (разрешенная скорость - 110 км/ч)", - отметили в пресс-службе.

По данным полиции, на минувшей неделе 187 автомобилей двигались со скоростью более 170 км/ч.

"Больше всего за прошедшую неделю скоростной режим нарушал автомобиль Mercedes-Benz S600, ДОУ AA819 *** - 23 раза", - уточнили в полиции.

1 июня в Украине с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения.

11 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил, что за десять суток работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области количество нарушений снизилось вдвое, оплачено 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислено 1 431 000 грн.

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Арина Толина

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