Аваков наградил оружием полицейских, ликвидировавших полтавского преступника
Глава МВД Арсен Аваков наградил полицейских, которые принимали участие в операции по ликвидации преступника в Полтаве
Министр внутренних дел Арсен Аваков вручил наградное оружие четырем полтавским полицейским, которые "отличились во время задержания, поиска и ликвидации особо опасного преступника", ранее захватившего в заложники полковника полиции и скрывавшегося от правоохранителей. Об этом Аваков сообщил в Twitter.
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Аваков говорит, что полицейские сработали эффективно "в критической ситуации с риском для жизни и здоровья".
Заместитель директора департамента по связям с общественностью МВД Ярослав Тракало в Facebook написал, что ведомственные награды получили инспектор сектора реагирования патрульной полиции в Полтавской области, майор Артем Нужненко, начальник сектора реагирования патрульной полиции капитан Петр Гума и два "штурмовика" - старший лейтенант и старший сержант - спецподразделения КОРД области.
- 23 июля в Полтаве вооруженный гранатой мужчина взял в заложники полковника областной полиции Виталия Шияна.
- Позже он отпустил заложника и скрылся в лесопосадке.
- 1 августа ночью он был застрелен во время задержания.
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