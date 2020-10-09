Балуха отключили от аппарата ИВЛ, он в сознании, но ничего не помнит – Геращенко
09.10.2020, 16:13
Владимир Балух Фото: Тарас Ибрагимов
"Начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит", – написала Геращенко
Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, которого 8 сентября избили в столичном Гидропарке, находится в сознании, но еще дезориентирован и имеет проблемы с памятью. Об этом в Facebook сообщила депутат Европейской солидарности Ирина Геращенко.
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"Пациент в сознании, без ИВЛ. Начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит. Нужно время, это последствия тяжелой травмы. Если будет дальнейший прогресс, Володю переведут, наконец, из реанимации", – написала она.
- В ночь на 8 сентября 2020 года Балуха избили в столичном Гидропарке после празднования годовщины освобождения из российского плена.
- Он получил серьезную черепно-мозговую травму. Была проведена сложная операция.
- 18 сентября полиция задержала подозреваемого. Он арестован на два месяца без права залога.
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