"Бессрочное перемирие": куда боевики перебросили танки - ОБСЕ

беспилотник обсе

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал танки боевиков недалеко от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 11 танков (неопределенного типа), восемь самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 13 буксируемых гаубиц (Д‑30 "Лягушка", 122 мм) и один зенитный ракетный комплекс (9К35 "Стрела‑10") на полигоне около Миусинска", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, 31 июля, находясь в пункте пропуска на неподконтрольном Украине участке границы возле Изварино (52 км к юго‑востоку от Луганска), наблюдатели видели, что в Украину въехали три грузовика (с украинскими номерными знаками).

Спустя около пять минут террорист сказал патрулю СММ покинуть данный район.

В тот же день, осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе с РФ около Должанского (84 км к юго‑востоку от Луганска), команда СММ видела, что в Украину въехали три грузовика с украинскими номерными знаками.

Рабочая группа в Минске договорилась установить "бессрочное перемирие" с начала 21 июля 2019 года. С каждым днем после этого количество нарушений возрастало - как и при прошлых попытках установить тишину.

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