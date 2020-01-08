Boeing: Мы готовы предоставить любую помощь

Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Компания Boeing заявляет, что готова предоставить любую помощь семьям погибших в катастрофе самолета Boeing 737-800 NG авиакомпании МАУ. Об этом говорится в Twitter компании.

"Это трагическое событие, и мы искренне с командой, пассажирами и их семьями. Мы находимся в контакте с нашими клиентами и поддерживаем их в это трудное время. Мы готовы оказать любую необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Власти Ирана заявили, что не передадут бортовой регистратор разбившегося лайнера МАУ самолетостроителю Boeing. Они настаивают, что Boeing потерпел крушение якобы из-за возгорания двигателя.

LIGA.net ведет хронику катастрофы.

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