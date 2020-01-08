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Boeing: Мы готовы предоставить любую помощь

Boeing: Мы готовы предоставить любую помощь - Фото
Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
08.01.2020, 15:53

Компания заявляет, что поддерживает клиентов

Компания Boeing заявляет, что готова предоставить любую помощь семьям погибших в катастрофе самолета Boeing 737-800 NG авиакомпании МАУ. Об этом говорится в Twitter компании.

"Это трагическое событие, и мы искренне с командой, пассажирами и их семьями. Мы находимся в контакте с нашими клиентами и поддерживаем их в это трудное время. Мы готовы оказать любую необходимую помощь", - говорится в сообщении.

  • Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • Власти Ирана заявили, что не передадут бортовой регистратор разбившегося лайнера МАУ самолетостроителю Boeing. Они настаивают, что Boeing потерпел крушение якобы из-за возгорания двигателя.
  • LIGA.net ведет хронику катастрофы.

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авиакатастрофа в Иране boeing
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