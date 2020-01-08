Boeing: Мы готовы предоставить любую помощь

Компания Boeing заявляет, что готова предоставить любую помощь семьям погибших в катастрофе самолета Boeing 737-800 NG авиакомпании МАУ. Об этом говорится в Twitter компании.
"Это трагическое событие, и мы искренне с командой, пассажирами и их семьями. Мы находимся в контакте с нашими клиентами и поддерживаем их в это трудное время. Мы готовы оказать любую необходимую помощь", - говорится в сообщении.
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