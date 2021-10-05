Боевики на Донбассе скрыто готовятся к активизации обстрелов – разведка

Командование российских оккупационных войск на Донбассе скрыто готовит активизацию обстрелов украинских позиций. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки.

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Под видом перевозок имущества для подготовки к зимнему периоду в передовые подразделения боевиков скрыто завозится дополнительное вооружение и боеприпасы. Также туда прибывают диверсионно-разведывательные подразделения.

Кроме того, сообщили в ГУР, боевики повысили интенсивность тренировок по боевой готовности, в том числе в артиллерийских и минометных подразделениях.

"Таким образом, оккупанты скрыто готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью нанесения ущерба, провоцирования ответного огня и уничтожения элементов системы наблюдения", – говорится в сообщении.

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Вадим Ребрина

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