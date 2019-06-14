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14.06.2019, 13:26

Боевики накрыли минометным огнем Марьинку: есть раненые - фото

Боевики накрыли минометным огнем Марьинку: есть раненые - фото - Фото
Фото: npu.gov.ua

Под обстрел террористов попали жилые дома, пострадала семья

В результате обстрела боевиками Марьинки ранения получили четыре мирных жителя, среди которых 9-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Минометный обстрел начался сегодня около 05:00. Задокументированы повреждения трех домов и хозяйственных помещений. "Пострадала целая семья, проживающая по улице Шевченко", - уточнили в пресс-службе.

В полиции добавили, что по улице Шевченко в доме 292 проживала большая семья из семи человек, четверо из них - ранены.

"86-летнего дедушку, 57-летнюю женщину и 30-летнюю женщину, а также 9-летнего ребенка госпитализирован в больницу. В тяжелом состоянии находится дедушка. Ребенок получил легкую контузию", - добавили в полиции.

По факту открыто уголовное производство по ст.258 Террористический акт.

12 июня 2019 года сообщалось, что передовые подразделения 24-й отдельной мехбригады ВСУ им. Короля Данила закрепились на новых позициях в Марьинке - практически у окраины жилмассива Трудовские в самом западном районе Донецка - Петровском.

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Теги: полиция, обстрел, боевики, Марьинка
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