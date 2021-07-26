Боевики обстреляли позиции ВСУ из тяжелой артиллерии и ранили семерых военнослужащих

Сегодня, 26 июля, наемники российской гибридной армии обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из тяжелого вооружения. Ранены семеро украинских военнослужащих, передает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

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В штабе ООС заявляют, что боевики обстреляли позиции украинской армии в полосе ответственности "Восток", используя запрещенное минскими соглашениями тяжелое артиллерийское вооружение.

По данным штаба, в результате обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы. Их госпитализировали. Состояние здоровья одного военного – тяжелое, еще одного – средней степени тяжести, пятерых – удовлетворительное.

Военнослужащие ВСУ открыли огонь в ответ на обстрелы боевиков.

Об обстрелах также проинформировала украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Она сообщает о пятерых раненых и двух травмированных.

23 июля в Марьинке из-за обстрела боевиков получил осколочные ранения местный житель.

25 июля сообщалось об одном раненом военнослужащем ВСУ на Донбассе, состояние его здоровья – средней тяжести.

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Оксана Житнюк

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