Черновицкая область вышла из красной зоны

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение вывести Черновицкую область из красной карантинной зоны и отнести ее к желтой. Об этом в Telegram-канале сообщил министр кабинета министров Олег Немчинов.

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С 22 апреля область перейдет к ограничениям желтой зоны.

В желтой зоне разрешены массовые мероприятия при заполняемости зала до 50%. Также разрешается посещать учебные заведения группами более 20 человек. Заведения общественного питания смогут работать до 0:00.

Кроме того, зрителям разрешается посещать матчи командных видов спорта, однако заполненность мест должна быть до 50%.

9 апреля было решено ввести карантин красной зоны в Харькове и вывести из красной зоны Ивано-Франковскую область. 10 апреля стало известно, что власти выводят из красной зоны Закарпатскую область.

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Станислав Стороженко

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