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11.04.2019, 11:10

Чиновники в Николаевской области погорели на поборах с водителей

Чиновники в Николаевской области погорели на поборах с водителей - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

За 500 грн оператор габаритного грузового комплекса автодора "закрывал глаза" на нарушения нормативов нагрузки на дорогах области

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Служба безопасности Украины разоблачила схему получении взяток чиновниками регионального управления Укртрансбезпеки и Николаевского облавтодора. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Трое инспекторов Укртрансбезпеки вместе с оператором габаритного грузового комплекса облавтодора наладили механизм получения "дани" с водителей большегрузов, которые не придерживаются нормативов нагрузки на дорогах.

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За взятку в размере 500 грн оператор "не замечал" превышение веса грузов.

Ежемесячный доход организаторов такого "бизнеса" составлял более 200 000 грн.

На автодороге Благовещенское-Николаев "во время получения очередной взятки", пишет СБУ, оператор и был задержан.

Проводятся мероприятия по раскрытию остальных участников схемы.

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Теги: Укртрансбезпека, сбу, николаевская область, облавтодор
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