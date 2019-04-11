Чиновники в Николаевской области погорели на поборах с водителей

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Служба безопасности Украины разоблачила схему получении взяток чиновниками регионального управления Укртрансбезпеки и Николаевского облавтодора. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Трое инспекторов Укртрансбезпеки вместе с оператором габаритного грузового комплекса облавтодора наладили механизм получения "дани" с водителей большегрузов, которые не придерживаются нормативов нагрузки на дорогах.

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За взятку в размере 500 грн оператор "не замечал" превышение веса грузов.

Ежемесячный доход организаторов такого "бизнеса" составлял более 200 000 грн.

На автодороге Благовещенское-Николаев "во время получения очередной взятки", пишет СБУ, оператор и был задержан.

Проводятся мероприятия по раскрытию остальных участников схемы.