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19.03.2019, 11:14

Что происходит на границе с Россией: ОБСЕ сообщила детали

Что происходит на границе с Россией: ОБСЕ сообщила детали - Фото
Фото: скриншот видео

По данным ОБСЕ, в пункте пропуска Изварино зафиксировано 15 тентованных грузовиков террористов

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Боевики 16 марта не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к пункту пропуска Изварино, который находится на неподконтрольном участке украинско-российской границы в 52 километрах от Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, пророссийские наемники сказали патрулю СММ покинуть этот район, сославшись "на инструкции" об ограничении доступа миссии.

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Однако в течение семи минут команда СММ успела зафиксировать в очереди на выезд из Украины 28 автомобилей. По данным ОБСЕ, 13 из них были с украинскими номерными знаками, шесть - с российскими, один с латвийскими, один - с грузинскими и семь с табличками террористической организации ЛНР.

Также наблюдатели видели 15 тентованных грузовиков (10 с украинскими номерными знаками, четыре с табличками "ЛНР" и один с табличками "ДНР"), а также шесть пешеходов (четверо мужчин и две женщины, в возрасте 25–55 лет).

23 февраля 2018 года боевики запретили наблюдателям ОБСЕ находиться в пункте пропуска Изварино.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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Теги: боевики, граница, грузовики, изварино
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