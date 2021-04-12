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Дела Майдана. Экс-главе райсуда Киева сообщили о подозрении – Офис генпрокурора

12.04.2021, 19:22
Дела Майдана. Экс-главе райсуда Киева сообщили о подозрении – Офис генпрокурора - Фото
Фото: Офис генпрокурора

Сегодня, 12 апреля, экс-главе райсуда Киева сообщили о подозрении в рамках расследования дел о преступлениях, совершенных во время Революции достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Как отмечается, бывшего председателя одного из районных судов Киева – судью в отставке, а в настоящее время адвоката подозревают в незаконном препятствовании проведению митингов и демонстраций, совершенном должностным лицом (ст.340 УК).

По данным следствия, ради запугивания митингующих, которые 29 декабря 2013 года были участниками движения автоколонны от Крещатика до резиденции "Межигорье" беглого диктатора Виктора Януковича, судья при отсутствии доказательств привлек к административной ответственности двух человек за якобы невыполнение водителями требований об остановке.

Как сообщают в генпрокуратуре, 25 января 2014-го судья назначил им наиболее строгий вид административного взыскания за такое правонарушение – лишение права управления транспортным средством.

Следствие установлено, что привлеченные к ответственности граждане не участвовали в автопробеге в "Межигорье" и не имели водительских удостоверений. У одного из них инвалидность первой группы, требующая для передвижения посторонней помощи.

  • 13 марта адвокат Евгения Закревская сообщила, что в деле об убийствах участников Майдана перед зданием СБУ в Хмельницком 19 февраля 2014 года исчезла большая часть доказательств.

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Наталия Медведева
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майдан киев
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