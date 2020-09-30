Дела Майдана. Участнику похищения протестующего увеличили срок заключения

Вместо двух лет и пяти месяцев преступник проведет в заключении шесть лет

Участнику похищения протестующего во время Революции достоинства увеличили срок заключения до шести лет. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Как отмечается, Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил приговор суда первой инстанции.

По решению апелляционного суда, гражданин, который в январе 2014 года принимал участие в похищении участников Евромайдана, а также незаконно приобретал и хранил наркотики, приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью.

Приговор суда апелляционной инстанции вступил в законную силу с момента его провозглашения.

В прокуратуре напомнили, что 22 января 2014 года осужденный с подельниками в районе станции метро "Петровка" в Киеве с применением насилиля похитил потерпевшего и доставил его в палаточный лагерь в лесополосе недалеко от станции метро "Бориспольская". За это он получил денежное вознаграждение в размере 800 грн.

Приговором Деснянского районного суда Киева он был осужден и приговорен к лишению свободы на срок 2 года 5 месяцев. Не согласившись с этим судебным решением, прокурор Офиса генпрокурора обжаловал его в Киевском апелляционном суде.

22 января 2014 года вблизи Борисполя Киевской области был найден мертвым со следами пыток Юрий Вербицкий, пропавший ранее вместе с одним из координаторов Майдана Игорем Луценко.

со следами пыток Юрий Вербицкий, пропавший ранее вместе с одним из координаторов Майдана Игорем Луценко. В июле 2017 года был задержан подозреваемый в этом деле Александр Волков.

В июле 2017 года был подозреваемый в этом деле Александр Волков. 10 марта полиция задержала подозреваемого по делу о похищении участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и убийстве последнего в январе 2014 года.

10 марта полиция подозреваемого по делу о похищении участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и убийстве последнего в январе 2014 года. 12 марта следователи ГБР и оперативники СБУ задержали еще одного подозреваемого.

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Наталия Медведева

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