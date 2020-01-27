Дело Гандзюк. Задержанного в Болгарии Левина арестовали: фото

Алексей Левин (скриншот из видео Слідство.Інфо)

В Болгарии окружной суд Бургаса арестовал украинца Алексея Москаленко (Левина), подозреваемого в деле об убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает Флагман.

Отмечается, что 42-летний украинец, которого Интерпол разыскивал по обвинению в убийстве, скрывался в частной квартире в Бургасе. По словам Левина, у него не было паспорта или удостоверения личности, но в то же время он утверждал, что заключил юридический договор с хозяином дома (предполагается, что он использовал фальшивую личность).

Сообщается, что, подозреваемый попросил суд о домашнем аресте и ношении электронного браслета. Левин заявил о серьезных проблемах со здоровьем - о четырех операциях на сердце, которые были сделаны ему в Украине, но не смог доказать это, заявив, что его медицинские записи исчезли при аресте полицией.

Окружная прокуратура Бургаса настаивала на том, чтобы Левин оставался под стражей до его экстрадиции в Украину.

Ранее сегодня сообщалось, что Левин изменил внешность и походку, а идентифицировать его удалось по отпечаткам пальцев.

24 января Офис генпрокурора сообщил, что в Болгарии задержан разыскиваемый подозреваемый в причастности к нападению на Гандзюк Алексей Москаленко (Левин).

27 сентября 2019 года в СБУ заявили, что сотрудничают с Интерполом по международному розыску Левина.

С 19 августа 2018 года Левин скрывался за границей. В мае 2019-го Шевченковский райсуд Киева заочно его арестовал.

6 июня 2019 года суд вынес приговор исполнителям нападения на Гандзюк.

4 ноября 2018 года Гандзюк скончалась от ожогов более 30% тела. 31 июля того же года ее облили серной кислотой

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