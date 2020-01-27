Дело Гандзюк. Задержанного в Болгарии Левина арестовали: фото

В Болгарии окружной суд Бургаса арестовал украинца Алексея Москаленко (Левина), подозреваемого в деле об убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает Флагман.
Отмечается, что 42-летний украинец, которого Интерпол разыскивал по обвинению в убийстве, скрывался в частной квартире в Бургасе. По словам Левина, у него не было паспорта или удостоверения личности, но в то же время он утверждал, что заключил юридический договор с хозяином дома (предполагается, что он использовал фальшивую личность).
Сообщается, что, подозреваемый попросил суд о домашнем аресте и ношении электронного браслета. Левин заявил о серьезных проблемах со здоровьем - о четырех операциях на сердце, которые были сделаны ему в Украине, но не смог доказать это, заявив, что его медицинские записи исчезли при аресте полицией.
Окружная прокуратура Бургаса настаивала на том, чтобы Левин оставался под стражей до его экстрадиции в Украину.
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