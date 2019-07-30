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Дело о сигаретах. Задержан экс-замглавы НП Одесской области: фото

Дело о сигаретах. Задержан экс-замглавы НП Одесской области: фото - Фото
Фото: facebook.com/nabu.gov.ua
30.07.2019, 16:33

Подозреваемый скрывался от следствия

Сегодня, 30 июля, детективы Национального анткоррупционного бюро задержали бывшего первого заместителя начальника главного управления Нацполиции в Одесской области, который скрывался от следствия. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

25 июля НАБУ сообщило бывшему начальнику главного управления Национальной полиции в Одесской области генерала МВД Дмитрию Головину о подозрении. Он, а также его бывший первый зам и двое руководителей частных компаний подозреваются в незаконном завладении крупной партией конфискованных контрабандных сигарет стоимостью около 50 млн грн.

26 июля суд отправил Головина под круглосуточный домашний арест.

Расследование НАБУ начало летом 2018-го. На данный момент следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные к преступлению.

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