Дело Шеремета. Вероятного фигуранта привезли в Киев - фото

Павел Шеремет (фото - скриншот видео)

Печерский райсуд Киева продлил арест ветерану АТО Владиславу Грищенко, подозреваемому в покушении на убийство в Ивано-Франковской области и вероятному фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает Украинская правда.

Прокурор просил продлить арест на два месяца. Однако судья удовлетворил его просьбу частично, оставив Грищенко под стражей до 16 декабря.

Защита просила отправить Грищенко под домашний арест, аргументируя это тем, что он не собирается скрываться или давить на свидетелей, имеет награды за участие в АТО и ранения.

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Адвокат и сам Грищенко отметили, что мужчину задерживали на личном автомобиле с именными номерами, то есть он не скрывался от следствия

По словам адвоката, "прокуратура пытается привязать" его подзащитного к делу убийства Шеремета.

Владислав Грищенко в зале суда (Фото - Соня Лукашова/УП)

Во время заседания судья также обратила внимание, что в материалах следствия указано о планах сообщить о подозрении еще одному фигуранту дела Ивану Вакуленко. Однако Вакуленко умер в октябре. Прокурор не смог объяснить это расхождение.

Грищенко, которого в сентябре взяли под стражу в Ивано-Франковске, в суде сообщил, что ночью с 21 на 22 ноября его перевезли в Киев.

При этом адвокат Грищенко не успела приехать из Ивано-Франковска. Грищенко выступил против проведения заседания без своей защиты, и ему предоставили бесплатного адвоката.

Поддержать Грищенко в суде пришли его родные и друзья, бойцы АТО.