UA

Депутат местного совета заказал убийство двух человек: ему грозит 15 лет тюрьмы – Нацпол

29.12.2020, 11:15
Депутат местного совета заказал убийство двух человек: ему грозит 15 лет тюрьмы – Нацпол - Фото
Задержание депутата, дело о заказном убийстве (фото - Нацполиция)

Депутат одного из поселковых советов восьмого созыва якобы заказал убийство двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Правоохранители не называют имени подозреваемого и не уточняют, в каком совете он работал. Однако говорят, что ему – 34 года, проживает в одном из сел Броварского района.

По данным полиции, депутат якобы искал киллера, чтобы убить 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села, с которыми у него были неприязненные отношения. Правоохранители организовали встречу депутата с "нужным" ему человеком. Во время встречи депутат якобы пообещал заплатить $6000 за убийство первой жертвы, передал фото жертв и $300 залога.

Читайте также: Экс-главу МИД будут судить по обвинению в убийстве – Офис генпрокурора

Депутата задержали, пишут в Нацполиции.  Ему готовят подозрение по организации незавершенного покушения на заказное убийство и подготовке к совершению заказного убийства человека. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

  • 6 октября сообщалось, что в Киеве арестовали россиянина, который находился в международном розыске по подозрению в организации заказного убийства.

Читайте также: В Киеве арестованы двое подозреваемых в убийстве музыканта

Фото – Нацполиция

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
убийство депутат киллер

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Мир Джорджа Сороса

ИсторияМир Джорджа Сороса
 