Депутат местного совета заказал убийство двух человек: ему грозит 15 лет тюрьмы – Нацпол

Депутат одного из поселковых советов восьмого созыва якобы заказал убийство двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Правоохранители не называют имени подозреваемого и не уточняют, в каком совете он работал. Однако говорят, что ему – 34 года, проживает в одном из сел Броварского района.

По данным полиции, депутат якобы искал киллера, чтобы убить 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села, с которыми у него были неприязненные отношения. Правоохранители организовали встречу депутата с "нужным" ему человеком. Во время встречи депутат якобы пообещал заплатить $6000 за убийство первой жертвы, передал фото жертв и $300 залога.

Читайте также: Экс-главу МИД будут судить по обвинению в убийстве – Офис генпрокурора

Депутата задержали, пишут в Нацполиции. Ему готовят подозрение по организации незавершенного покушения на заказное убийство и подготовке к совершению заказного убийства человека. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

6 октября сообщалось, что в Киеве арестовали россиянина, который находился в международном розыске по подозрению в организации заказного убийства.

Читайте также: В Киеве арестованы двое подозреваемых в убийстве музыканта

Фото – Нацполиция

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.