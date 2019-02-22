Догхантера Святогора избили в Киеве: фото

Алексей Святогор (фото - скриншот видео)

Догхантера Алексея Святогора вчера, 21 февраля, избили в Киеве. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook, ссылаясь на пользовательницу Светлану Лаврикову.

Лаврикова, в свою очередь, ссылается на неназванное интернет-издание.

Реклама

По имеющимся данным, инцидент произошел в районе станции метро "Лукьяновская".

У Святогора якобы диагностирован вдавленный перелом лобной кости, сейчас он находится в больнице - "в тяжелом состоянии".

Фото: Facebook Лавриковой

8 июня прошлого года находившийся в розыске Святогор был задержан у себя дома в Киеве.

17 августа полиция завершила досудебное расследование против 43-летнего киевлянина по факту высказываний, пропагандирующих культ насилия и жестокости по отношению к бездомным животным. Святогору инкриминируют ч. 2, ч. 3 ст. 300 (Изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости) УК. Дело догхантера направили в суд.

Догхантеры – распространенное название лиц, которые по собственной инициативе занимаются отстрелом или отравлением безнадзорных собак в населенных пунктах.