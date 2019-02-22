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22.02.2019, 06:45

Догхантера Святогора избили в Киеве: фото

Догхантера Святогора избили в Киеве: фото - Фото
Алексей Святогор (фото - скриншот видео)

Пользовательница Facebook опубликовала фото избитого в Киеве догхантера Алексея Святогора

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Догхантера Алексея Святогора вчера, 21 февраля, избили в Киеве. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook, ссылаясь на пользовательницу Светлану Лаврикову.

Лаврикова, в свою очередь, ссылается на неназванное интернет-издание.

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По имеющимся данным, инцидент произошел в районе станции метро "Лукьяновская".

У Святогора якобы диагностирован вдавленный перелом лобной кости, сейчас он находится в больнице - "в тяжелом состоянии".


Фото: Facebook Лавриковой

8 июня прошлого года находившийся в розыске Святогор был задержан у себя дома в Киеве.

17 августа полиция завершила досудебное расследование против 43-летнего киевлянина по факту высказываний, пропагандирующих культ насилия и жестокости по отношению к бездомным животным. Святогору инкриминируют ч. 2, ч. 3 ст. 300 (Изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости) УК. Дело догхантера направили в суд.

Догхантеры – распространенное название лиц, которые по собственной инициативе занимаются отстрелом или отравлением безнадзорных собак в населенных пунктах.

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Теги: догхантер, Святогор, киев, происшествие
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