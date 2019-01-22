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22.01.2019, 13:54

ДТП в Харькове: нашли нарколога, которая проверяла Зайцеву

ДТП в Харькове: нашли нарколога, которая проверяла Зайцеву - Фото
Елена Зайцева (фото - скриншот видео)

Очередное заседание по делу о ДТП на Сумской назначено на 14:00

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Правоохранители разыскали врача-нарколога Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Елену Федирко, свидетеля по делу о резонансном ДТП в Харькове, фигурантом которого является Елена Зайцева. Об этом сообщает UA: Харков.

Следователь по делу Игорь Волков отметил, что сегодня  Федирко будет давать показания.

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"Все меры для установления его местонахождения осуществлены, и она сегодня должна появиться в суде. Это добровольно, конечно. Она свидетель, а не подозреваемый, появится добровольно", - сказал Волков.

Очередное заседание по делу о ДТП на Сумской назначено на сегодня в 14:00. Федирко осматривала Зайцеву после ДТП.

"Суд неоднократно вызывал Федирко для допроса, но она не появлялась", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба не подтверждала, что Федирко пересекала границу. Суд повторно обязал полицию разыскать врача.

Ранее сообщалось, что в деле об октябрьском ДТП в Харькове исчезла свидетель - врач-нарколог Елена Федирко.

18 октября 2017 года около 20:40 в центре Харькова произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.

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Теги: ДТП в Харькове, Елена Зайцева, елена федирко, врач-нарколог
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