ДТП в Ивано-Франковской области: погибли двое детей – фото

Фото: пресс-служба полиции

В Ивано-Франковской области в результате лобового столкновения автомобилей двое детей погибли, двое взрослых – госпитализированы, сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла 10 июля около 21:15, в селе Княжолука на трассе Н-10 Стрый-Черновцы-Мамалыга. Столкнулись автомобили Ford Focus и Kia Sportage.

Пассажиры Ford Focus – женщина 1986 года рождения и двое детей 2014 и 2016 года рождения – были госпитализированы в реанимацию. Позже дети скончались, женщина находится в тяжелом состоянии.

Водителя Kia Sportage 1984 года рождения, которого также госпитализировали, задержали.

Следствие устанавливает подробности аварии, открыто уголовное дело.

9 июля в Киевской области в дорожно-транспортном происшествии погибли двое военнослужащих.