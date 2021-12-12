ДТП в Луцке. Несовершеннолетний убегал от полиции и сбил пять человек: фото, видео
В Луцке несовершеннолетний сбил на пешеходном переходе пять человек, пытаясь сбежать от патрульной полиции. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.
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Он сообщил, что сегодня, 12 декабря, автомобиль Renault Megane нарушил правила дорожного движения – пересек двойную сплошную, разделяющую потоки противоположных направлений. На требование полиции остановиться водитель не среагировал и пытался сбежать.
При этом, по словам Билошицкого, побег от патрульных находящиеся в авто несовершеннолетние снимали на видео и даже успевали публиковать в соцсетях.
Водитель проехал на красный сигнал светофора и совершил наезд на пятерых человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Через несколько метров несовершеннолетний не справился с управлением и столкнулся с деревом, электроопорой и дорожным знаком.
По данным полиции, в машине было три человека возрастом 15-16 лет. После ДТП они пытались скрыться, но водителя сразу задержали, а вскоре на место происшествия вернули и двух пассажиров.
Среди травмированных – мать и пятилетний сын. Всех пострадавших отправили в больницу.
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