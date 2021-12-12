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ДТП в Луцке. Несовершеннолетний убегал от полиции и сбил пять человек: фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2021, 19:59
ДТП в Луцке. Несовершеннолетний убегал от полиции и сбил пять человек: фото, видео - Фото
Авария (Фото - Патрульная полиция)

В Луцке несовершеннолетний сбил на пешеходном переходе пять человек, пытаясь сбежать от патрульной полиции. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

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Он сообщил, что сегодня, 12 декабря, автомобиль Renault Megane нарушил правила дорожного движения – пересек двойную сплошную, разделяющую потоки противоположных направлений. На требование полиции остановиться водитель не среагировал и пытался сбежать.

При этом, по словам Билошицкого, побег от патрульных находящиеся в авто несовершеннолетние снимали на видео и даже успевали публиковать в соцсетях.

Водитель проехал на красный сигнал светофора и совершил наезд на пятерых человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Через несколько метров несовершеннолетний не справился с управлением и столкнулся с деревом, электроопорой и дорожным знаком.

По данным полиции, в машине было три человека возрастом 15-16 лет. После ДТП они пытались скрыться, но водителя сразу задержали, а вскоре на место происшествия вернули и двух пассажиров.

Среди травмированных – мать и пятилетний сын. Всех пострадавших отправили в больницу.

ДТП в Луцке. Несовершеннолетний убегал от полиции и сбил пять человек: фото, видео
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Оксана Житнюк
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