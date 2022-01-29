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"Фантомы" зафиксировали уже более 4000 нарушений на дорогах

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2022, 12:59
Фантомы (Фото - Алексей Белошицкий - Facebook)

По состоянию на 29 января в Киеве полицейские на автомобилях-"фантомах" вынесли 4212 постановлений по нарушениям на дорогах. Об этом сообщил первый замначальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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"Пока есть следующие результаты. На сегодня уже имеем 4212 вынесенных постановлений по правонарушениям, зафиксированным фантомами в автоматическом режиме", – написал Белошицкий.

Он уточнил, что все авто работают, а также призвал к ответственному и безопасному вождению. 

"Фантомы" зафиксировали уже более 4000 нарушений на дорогах
Владислав Сердюк
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нарушения патрульная полиция Алексей Белошицкий фантомы
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