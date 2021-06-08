ГБР заявило о задержании на взяточничестве налоговика-антикоррупционера

Следователи Государственного бюро расследований задержали начальника одного из отделов управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции Государственной налоговой службы в Днепропетровской области, которого подозревают в вымогательстве взяток у предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По предварительной информации Бюро, чиновник угрожал компаниям из разных сфер бизнеса созданием искусственных препятствий, если они не будут платить "ежемесячную дань".

Как сообщают в ГБР, в случае отказа налоговик обещал организовать внеплановые проверки, приостановить деятельность бизнеса или назначить немалые штрафы.

4 июня во время получения очередного "платежа" правоохранители задержали налоговика.

Сообщается, что в момент задержания он имел при себе 350 000 грн.

Следователи ГБР проверяют возможную причастность к преступной схеме других налоговиков региона.

7 июня суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной внесения залога в 4,5 млн грн.

27 мая в Киеве на вероятной взятке задержали руководителя Голосеевского парка, а также руководителя лесопаркового хозяйства Конча-Заспы.

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Наталия Медведева

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