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ГБР заявило о задержании на взяточничестве налоговика-антикоррупционера

08.06.2021, 16:39
ГБР заявило о задержании на взяточничестве налоговика-антикоррупционера - Фото
Фото: ГБР

Следователи Государственного бюро расследований задержали начальника одного из отделов управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции Государственной налоговой службы в Днепропетровской области, которого подозревают в вымогательстве взяток у предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По предварительной информации Бюро, чиновник угрожал компаниям из разных сфер бизнеса созданием искусственных препятствий, если они не будут платить "ежемесячную дань".

Как сообщают в ГБР, в случае отказа налоговик обещал организовать внеплановые проверки, приостановить деятельность бизнеса или назначить немалые штрафы.

4 июня во время получения очередного "платежа" правоохранители задержали налоговика.

Сообщается, что в момент задержания он имел при себе 350 000 грн.

Следователи ГБР проверяют возможную причастность к преступной схеме других налоговиков региона.

7 июня суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной внесения залога в 4,5 млн грн.

  • 27 мая в Киеве на вероятной взятке задержали руководителя Голосеевского парка, а также руководителя лесопаркового хозяйства Конча-Заспы.

Читайте также: За месяц в реестр коррупционеров попали 520 человек: местные депутаты и ни одного судьи

Наталия Медведева
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гбр коррупция взятка
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