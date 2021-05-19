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За месяц в реестр коррупционеров попали 520 человек: местные депутаты и ни одного судьи

19.05.2021, 21:42
За месяц в реестр коррупционеров попали 520 человек: местные депутаты и ни одного судьи - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса генпрокурора

В апреле в реестр коррупционеров внесли 520 записей. 126 человек привлечены к уголовной ответственности, 394 человека — к административной. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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К уголовной и административной ответственности привлекли 200 депутатов местных советов, 24 чиновника местного самоуправления, 28 сотрудников полиции, 20 госслужащих и 20 присяжных.

Из уголовных правонарушений 82 случая связаны с предоставлением или обещанием взятки, 17 — с получением взятки, 12 — со злоупотреблением влиянием, семь — с присвоением или растратой имущества, пять — с подкупом, три — со злоупотреблением властью.

Из 394 случаев административных правонарушений 370 касались несвоевременного представления деклараций, 22 – нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов,

С начала 2021 года в реестр внесены 2 343 записи.

Всего, по состоянию на 18 мая, в Реестре – 36818 записи, из них 5970 – по уголовным коррупционными правонарушениями, 12875 – по административным.

25 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, "уже доказала свою непригодность". "Украинцы не доверяют судам, эта институция слишком коррумпирована и слишком шатка", – констатировал президент.

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Вадим Ребрина
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