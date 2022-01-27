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"Героические действия". Трижды раненый на Южмаше военный смог поднять тревогу – Енин

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 19:45
Евгений Енин (Скриншот видео Youtube/Украина 24)

Во время инцидента со стрельбой в Днепре на заводе Южмаш получивший три ранения военнослужащий Нацгвардии смог сообщить дежурным о сигнале тревоги и начать соответствующее реагирование. Об этом на брифинге сообщил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин, назвав действия военного "героическими".

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"Не могу обойти героизм бойцов Национальной гвардии, активно сопротивлявшихся правонарушителю. Рискуя собственной жизнью, они забаррикадировали помещение, не давая, таким образом, поставить под угрозу жизнь других военнослужащих смены, которые находились в комнате отдыха", – сказал Енин.

Также он отметил "героические действия" другого военнослужащего, который был трижды ранен, но, несмотря на это, смог убежать и оперативно сообщить всем дежурным службам о сигнале тревоги и начать соответствующее реагирование.

Представитель ОГА, участвовавший в брифинге, отметил также профессионализм медиков Днепра, которые быстро доставили в больницу и прооперировали всех раненых. На завтра запланированы еще две операции пострадавших с тяжелыми ранениями.

Командование Нацгвардии обнародовало имена убитых на Южмаше четырех военнослужащих и гражданской женщины.

Погибли старший лейтенант Александр Буганов, младший лейтенант Александр Драган, старший солдат Артем Левковский, солдат Леонид Черник и контролер пропускного пункта Вера Лебединец.

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Вадим Ребрина
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