Падение Boeing. В Офисе генпрокурора рассказали о ДНК-экспертизе

Кабина пилотов сбитого в Иране Boeing (Фото: пресс-служба президента/Facebook)

По оптимистическим прогнозам, идентификация погибших в авиакатастрофе Boeing 737 компании МАУ будет завершена не ранее 18 января. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следствие по делу в Украине ведет Главное следственное управление СБУ, квалификация преступления – умышленное убийство двух или более лиц и уничтожение самолета. Отмечается, что прокуроры и следователи уже провели ряд следственных действий.

В частности, взяли биологические образцы от родственников погибших и назначили экспертизы для установления ДНК-профиля, опросили в качестве потерпевших 11 человек из числа родственников всех погибших, изъяли документацию авиакомпании МАУ, получили судебные решения в отношении временного доступа к документам, проверили информацию, которая распространялась в СМИ, о якобы звонке из самолета одного из членов экипажа своей матери.

Подчеркивается, что был подготовлен и направлен в Иран запрос о международной правовой помощи, который, помимо прочего, содержит предложение о создании международной совместной следственной группы.

Сообщается, что лабораторное исследование и сопоставление формул ДНК-образцов, полученных от Украины, началось 11 января. По самым оптимистическим прогнозам, идентификация погибших будет завершена не ранее 18 января.

Отмечается, что Офис генпрокурора находится в постоянном контакте с международными коллегами. Например, подготовленный проект соглашения о создании международной следственной группы был направлен в Канаду, Швецию и Иран.

В то же время, Офис генпрокурора обратился и в США, Великобританию и Австралию с просьбой передать информацию, которая может способствовать расследованию.

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