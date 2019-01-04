Гибель младенца в лифте: суд избрал меру пресечения подозреваемым

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В Сумах директора и электромонтера общества Горсумылифт отправили под домашний арест. Их подозревают в аварии лифта, в которой умер двухмесячный ребенок. Об этом сообщает в Facebook прокуратура Сумской области.

Директора общества отправили под домашний арест до 26 февраля. Его адвокат просил отпустить подозреваемого под личное обязательство, а прокуроры - взять его под стражу.

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Электромонтера Горсумылифт взяли под ночной домашний арест до 1 марта. Его адвокат не видел причин для пресечения, а прокуроры просили взять подозреваемого под стражу.

Обоим арестованным инкриминируют статью о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, вызвавшем гибель ребенка. Директора ООО Горсумылифт также подозревают в злоупотреблении служебным положением, что привело к тяжелым последствиям.

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2 января в результате некорректной работы лифта в одном из многоэтажных домов Сум погиб двухмесячный младенец. По подозрению в причастности к аварийной ситуации задержаны электромеханик и директор ООО Горсумылифт.