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19.06.2019, 21:10

Гибель Тымчука. Полиция рассказала новые подробности

Гибель Тымчука. Полиция рассказала новые подробности - Фото
Дмитрий Тымчук (фото - LIGA.net)

По данным источника, могли пропасть драгоценности

Человек, близкий погибшему сегодня координатору группы военных экспертов Информационное сопротивление, народному депутату фракции Народный фронт Дмитрию Тымчуку, заявил о возможном отсутствии некоторых ценностей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

"В ходе проведения следственных действий источник, близкий к погибшему народному депутату, заявил о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий", - написали на сайте НПУ.

Отмечается, что сейчас эта информация находится в сталии проверки.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев называл две версии гибели депутата – несчастный случай и убийство. Позже следователи добавили версию об умышленном самоубийстве.

Спикер ГПСУ Олег Слободян назвал сомнительной версию о том, что Тымчук случайно застрелился во время чистки оружия.

Тымчук был руководителем общественной организации Центр военно-политических исследований и координатором группы Информационное сопротивление. На внеочередных выборах в Раду в 2014 году - избран народным депутатом по партийному списку Народного фронта.

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Теги: убийство, самоубийство, дмитрий тымчук
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