Гибель Тымчука. Полиция рассказала новые подробности

Дмитрий Тымчук (фото - LIGA.net)

Человек, близкий погибшему сегодня координатору группы военных экспертов Информационное сопротивление, народному депутату фракции Народный фронт Дмитрию Тымчуку, заявил о возможном отсутствии некоторых ценностей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В ходе проведения следственных действий источник, близкий к погибшему народному депутату, заявил о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий", - написали на сайте НПУ.

Отмечается, что сейчас эта информация находится в сталии проверки.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев называл две версии гибели депутата – несчастный случай и убийство. Позже следователи добавили версию об умышленном самоубийстве.

Спикер ГПСУ Олег Слободян назвал сомнительной версию о том, что Тымчук случайно застрелился во время чистки оружия.

Тымчук был руководителем общественной организации Центр военно-политических исследований и координатором группы Информационное сопротивление. На внеочередных выборах в Раду в 2014 году - избран народным депутатом по партийному списку Народного фронта.