Глава Нацполиции об изнасиловании в Кагарлыке: Никакие аттестации не помогут

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявляет, что в сельской местности все труднее подобрать персонал и "никакие аттестации не помогут"

Глава Национальной полиции Игорь Клименко, комментируя инцидент с изнасилованием женщины полицейскими в Кагарлыке, заявил, что существует проблема некомплекта штата в сельских местностях и "никакие конкурсы, никакие аттестации не помогут". Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

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"В сельской местности, а это и Кагарлык и Ржищев, который рядом находится, нам все труднее и труднее подобрать персонал. Там просто нет молодежи от 18 до 35 лет, которая может пополнить ряды Нацполиции. И никакие конкурсы, никакие аттестации не помогут", – заявил Клименко.

По его словам, после ликвидации Кагарлыцкого отделения полиции это подразделение включили в состав Обуховского отдела, а "некомплект штата в Обухове составляет 40%": "Мы имеем проблему, когда 30% населения Украины проживает в сельской местности, а 70% – в городской".

Он считает, что решить проблему поможет институт дознавателей и уголовных проступков: "Мы максимально укрепим такие подразделения <...> мы создадим кустовые подразделения, которые будут раскрывать тяжкие преступления и которые будут заниматься профилактикой на всей территории новых районов". Тогда Нацполиция сможет подбирать людей в достаточном количестве для раскрытия легких преступлений.

25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.

Владислав Сердюк

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