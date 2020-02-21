Гончарук: Санаторий в Новых Санжарах будут охранять 300 нацгвардейцев

Алексей Гончарук (фото - kmu.gov.ua)

Охрану санатория в Новых Санжарах, где размещены эвакуированные из Уханя люди, будут обеспечивать 300 сотрудников Нацгвардии. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в Новых Санжарах.

По его словам, еще 100 нацгвардейцев находятся в резерве. Нацполиция усилила круглосуточное патрулирование в регионе.

Гончарук подчеркнул, что все эвакуированные прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний, находятся в полной безопасности.

"Поговорили с людьми, которые находятся в санатории. Убедились, что здесь есть все необходимое. Объект находится под охраной и наблюдением медиков-инфекционистов. Ситуация под полным контролем правительства", - отметил Гончарук.

Трое медицинских работников, находившихся с эвакуированными людьми во время полета, и в дальнейшем остаются с ними. Дополнительно на территории места обсервации будет еще один медик.

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