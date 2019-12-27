ГПУ: В Ощадбанке присвоили 2,2 млн грн детей и пенсионеров

2,2 млн гривен со счетов детей с инвалидностью и пенсионеров были незаконно присвоены (Фото: depositphotos.com))

Генпрокуратура подозревает сотрудников одного из отделений Ощдбанка в присвоении 2,2 млн гривень детей с инвалидностью и пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным следствия, управляющий районным отделением, вероятно, в сговоре с ведущим экономистом в течение 2016-2018 годов присваивали средства клиентов банка, проводя, в частности, безналичное перечисление средств с депозитных счетов на подставные карточные счета по поддельным документам. В результате пострадали 72 человека - в подавляющем большинстве это пенсионеры и дети с инвалидностью. Общая сумма присвоенных по указанной схеме средств составила более 2 200 000 грн.

Подозреваемым сообщено о подозрении в организации преступной схемы присвоения средств с текущих и депозитных счетов клиентов - ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления) УК.

В ноябре СБУ заявила, что выявила должностных лиц Николаевского облсовета, департамента образования и науки ОГА и одного из местных коммунальных предприятий, которые присвоили 15 млн грн из бюджета, предназначенных закупки электронных учебников.

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