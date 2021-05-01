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Иностранец пытался ввезти в Украину килограмм кокаина в желудке: его доставали 19 часов

01.05.2021, 15:45
Иностранец пытался ввезти в Украину килограмм кокаина в желудке: его доставали 19 часов - Фото
Наркотики (фото - pixabay.com)

Таможенники заявляют об обезвреживании 45-летнего европейца, пытавшегося ввезти в Украину более килограмма кокаина в собственном желудке. Об этом сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы. 

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Сообщается, что иностранец пытался пройти таможенный контроль через "зеленый коридор", гарантируя, что он не перевозит запрещенных товаров, однако таможенники "имели основания сомневаться в его законопослушности" и провели личный досмотр с привлечением медсотрудника. 

Во время проведения компьютерной томографии выяснилось, что в его брюшной полости находится 91 овальная капсула с неизвестным веществом, говорят в пресс-службе. Изъятие капсул происходило медикаментозным путем на протяжении 19 часов.

"В соответствии с проведенным экспресс-анализом наркотических веществ изъятый порошок содержит в своем составе кокаин", – заявили в пресс-службе. 

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Владислав Сердюк
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кокаин желудок
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