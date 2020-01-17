Иранцы собирали обломки Boeing 737 на металл – глава комиссии

На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Место крушения сбитого Boeing 737 авиакомпании МАУ не охранялось должным образом. Об этом заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, который возглавлял украинскую следственную комиссию, передает пресс-служба института.

"На месте падения самолета увидели кучу непонятного народа - иранцев, которые собирали вещи, остатки, обломки. Кто сдавал на металлолом, кто себе на память собирал", - сказал он

Читайте также: Появились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракета

Рувин добавил, что изначально выявить причину катастрофы помогли личные вещи пассажиров, на которых остались следы поражающих компонентов ракеты. И лишь потом во время осмотра каждой детали были выявлены места, на которые и пришелся удар от взрыва.

8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ рейса PS 752. 176 человек на борту. В первые дни Иран не признавал, что сбил самолет, и настаивал: крушение - из-за технических неисправностей самолета.

11 января в Иране заявили, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.

Читайте также: Две ракеты. Опубликовано новое видео удара по Boeing 737 МАУ