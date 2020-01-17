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Иранцы собирали обломки Boeing 737 на металл – глава комиссии

Иранцы собирали обломки Boeing 737 на металл – глава комиссии - Фото
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
17.01.2020, 08:29

Также, по словам Александра Рувина, обломки брали на память

Место крушения сбитого Boeing 737 авиакомпании МАУ не охранялось должным образом. Об этом заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, который возглавлял украинскую следственную комиссию, передает пресс-служба института.

"На месте падения самолета увидели кучу непонятного народа - иранцев, которые собирали вещи, остатки,  обломки. Кто сдавал на металлолом, кто себе на память собирал", - сказал он

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Рувин добавил, что изначально выявить причину катастрофы помогли личные вещи пассажиров, на которых остались следы поражающих компонентов ракеты. И лишь потом во время осмотра каждой детали были выявлены места, на которые и пришелся удар от взрыва.

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