Иранцы собирали обломки Boeing 737 на металл – глава комиссии

Место крушения сбитого Boeing 737 авиакомпании МАУ не охранялось должным образом. Об этом заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, который возглавлял украинскую следственную комиссию, передает пресс-служба института.
"На месте падения самолета увидели кучу непонятного народа - иранцев, которые собирали вещи, остатки, обломки. Кто сдавал на металлолом, кто себе на память собирал", - сказал он
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Рувин добавил, что изначально выявить причину катастрофы помогли личные вещи пассажиров, на которых остались следы поражающих компонентов ракеты. И лишь потом во время осмотра каждой детали были выявлены места, на которые и пришелся удар от взрыва.
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