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Из Турции не могут вылететь украинцы — в аэропорту Бодрума нет электричества

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2021, 20:46
Из Турции не могут вылететь украинцы — в аэропорту Бодрума нет электричества - Фото
Фото: milas-bodrumairport.com

Из турецкого аэропорта Миляс-Бодрум не отправляются международные рейсы, в том числе задерживаются, как минимум, два рейса в Украину. Об этом LIGA.net сообщили в аэропорту Борисполь.

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Причина задержки рейсов в аэропорту Бодрума — отключение электричества. Когда проблема будет устранена, неизвестно.

На данный момент рейс в Борисполь, который должен был вылететь из Турции в 16:20 и прибыть в Борисполь в 18:20, ожидается в Киеве в 23:15. Еще один рейс в Киев, который должен вылететь в 20:25 и прибыть в 22:55, ожидается по расписанию.

Также из Бодрума в 14:00 должен был вылететь рейс в Запорожье. В аэропорту Запорожье корреспонденту LIGA.net сообщили, что прибытие рейса задерживается до 2:45.

Украинские туристы в Бодруме рассказали LIGA.net, что турецкий аэропорт не отправляет международные рейсы с самого утра. Некоторые люди, по их словам, "ждут с 11 часов на жаре в 50 градусов".

Судя по сайту турецкого аэропорта, рейсы не отправляются с 13:30. 

Турция с 1 июля отменит комендантский час, введенный в стране из-за эпидемии коронавируса.

Вадим Ребрина
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