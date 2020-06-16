Изнасилование в полиции Кагарлыка. Против подозреваемых открыли новые дела

Подозреваемый в изнасиловании полицейский Сергей Сулима в суде (Фото: Богдан Кутепов/hromadske)

Офис генерального прокурора открыл новые дела против сотрудников райотдела полиции в Кагарлыке (Киевская область), подозреваемых в изнасиловании женщины и пытках мужчины. Об этом заявил начальник спецдепартамента ОГП по надзору за расследованием пыток в правоохранительных органах Юрий Белоусов, пишет РБК-Украина.

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В ОГП заявили, что применение насилия полицией в Кагарлыке было системной практикой. В связи с этим уже открыто несколько новых дел. Их фигурантами, в частности, являются подозреваемые по делу об изнасиловании - Николай Кузив и Сергей Сулима.

Дела были открыты уже после скандала с изнасилованием.

"Я не могу сообщить детали этих производств, но могу сказать, что это была просто системная практика (применения насилия, - ред.) там, и конкретно со стороны этих двоих сотрудников и в целом в райотделе", - сказал он.

25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.

Позже в деле появился еще один потерпевший.

26 мая в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении.

о результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделении полиции уволили десять сотрудников полиции. 30 мая п

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