Изнасилование в полиции Кагарлыка. Против подозреваемых открыли новые дела

Офис генерального прокурора открыл новые дела против сотрудников райотдела полиции в Кагарлыке (Киевская область), подозреваемых в изнасиловании женщины и пытках мужчины. Об этом заявил начальник спецдепартамента ОГП по надзору за расследованием пыток в правоохранительных органах Юрий Белоусов, пишет РБК-Украина.
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В ОГП заявили, что применение насилия полицией в Кагарлыке было системной практикой. В связи с этим уже открыто несколько новых дел. Их фигурантами, в частности, являются подозреваемые по делу об изнасиловании - Николай Кузив и Сергей Сулима.
Дела были открыты уже после скандала с изнасилованием.
"Я не могу сообщить детали этих производств, но могу сказать, что это была просто системная практика (применения насилия, - ред.) там, и конкретно со стороны этих двоих сотрудников и в целом в райотделе", - сказал он.
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