"Ждал танки РФ". Чиновник с прошлым в РФ имел доступ к гостайне - журналист

Вадим Полях (фото - Регион-орел)

Экс-полицейский Вадим Полях, который в 2014 бежал в РФ и пытался устроиться в местную полицию, несколько месяцев проработал на Харьковском бронетанковом заводе директором по безопасности, имея доступ к гостайне. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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По словам журналиста, вчера в одном из блогов, который ведут "в интересах спецслужб РФ", выложили интервью с Поляхом российскому изданию Орел-регион от 2014 года.

В нем Полях говорит в русле российской пропаганды, рассказывая о "националистах" и о том, что "ждет танки РФ в Харькове". Он также говорит, что получает вид на жительство в РФ, намерен работать в управлении МВД Орловской области РФ и уже договаривался с начальником милиции области Савенковым.

Несмотря на это интервью, Полях прошел проверку при трудоустройстве на завод, сообщил журналисту начальник Службы безопасности Укроборонпрома Константин Бушуев.

"Полях перед назначением прошёл все проверки: полиграф и специальную проверку службы безопасности. Проверки ничего не показали. Проверяло СБУ Харьковской области, спецпроверку он прошёл и только после этого он был принят на работу", - сказал он.

Бушуев также сказал, что вчера Полях был уволен сразу после того, как выяснились факты его прошлого. На предприятии начали служебное расследование, материалы переданы департаменту контрразведки СБУ.

Журналист отмечает, что опубликование материала о его пребывании в РФ и намеренная засветка контактов говорит о том что Полях "вряд ли был российским резидентом", однако "наверняка мог иметь несанкционированные контакты с Россией и быть источником утечки гостайны с военного завода". По его словам, сокрытие Поляхом информации при трудоустройстве "однозначно указывает на попытку сохранить отношения с РФ".

Спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила журналисту LIGA.net, что в Службе знают о ситуации, но пока проверяют информацию и прокомментировать ее не могут. В пресс-центре Центрального управления СБУ попросили направить официальный запрос, в СБУ Харьковской области телефон был недоступен.

Найти контакты Поляха журналистам LIGA.net пока не удалось.

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