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Как полиция приехала в клуб "5 элемент" из-за нарушений: фото, видео

14.11.2020, 23:53
Как полиция приехала в клуб
Полиция приехала в клуб 5 элемент (Фото: Нацполиция)

В полиции сообщили, что прибыли в клуб в рамках комплексных проверок и обнаружили, что он работает в обычном режиме

Сегодня, 14 ноября, полиция приехала в киевский спорткомплекс "5 элемент" в связи с нарушениями карантина выходного дня. Источник LIGA.net в полиции предоставил новые фото- и видеоматериалы произошедшего.

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Полиция приехала в клуб 5 элемент (Фото: Нацполиция)

Полиция приехала в клуб 5 элемент (Фото: Нацполиция)

Полиция приехала в клуб 5 элемент (Фото: Нацполиция)

Полиция приехала в клуб 5 элемент (Фото: Нацполиция)

Полиция приехала в клуб 5 элемент (Фото: Нацполиция)

В полиции сообщили, что прибыли в клуб в рамках комплексных проверок и обнаружили, что он работает в обычном режиме.

Как отмечается, полицейские предупредили администрацию об административной и уголовной ответственности.

На просьбу правоохранителей прекратить работу администрация ответила отказом. В результате полиция составила админпротокол и начала уголовное производство.

СТАТЬЯ 325 УКУ предусматривает уголовную ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предупреждению инфекционных болезней и массовых отравлений, а если такие деяния повлекли гибель людей или другие тяжелые последствия, то лицу грозит до восьми лет лишения свободы.
Наталия Медведева, Петр Шуклинов
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5 элемент карантин полиция коронавирус

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