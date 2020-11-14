Как полиция приехала в клуб "5 элемент" из-за нарушений: фото, видео

В полиции сообщили, что прибыли в клуб в рамках комплексных проверок и обнаружили, что он работает в обычном режиме

Сегодня, 14 ноября, полиция приехала в киевский спорткомплекс "5 элемент" в связи с нарушениями карантина выходного дня. Источник LIGA.net в полиции предоставил новые фото- и видеоматериалы произошедшего.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В полиции сообщили, что прибыли в клуб в рамках комплексных проверок и обнаружили, что он работает в обычном режиме.

Как отмечается, полицейские предупредили администрацию об административной и уголовной ответственности.

На просьбу правоохранителей прекратить работу администрация ответила отказом. В результате полиция составила админпротокол и начала уголовное производство.

СТАТЬЯ 325 УКУ предусматривает уголовную ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предупреждению инфекционных болезней и массовых отравлений, а если такие деяния повлекли гибель людей или другие тяжелые последствия, то лицу грозит до восьми лет лишения свободы.

11 ноября Кабмин принял решение ввести карантин выходного дня.

Также в Украине отменили адаптивный карантин: теперь по всей стране будут действовать правила оранжевой зоны с некоторыми усилениями.

Мэры ряда городов высказали недовольство введением карантина выходного дня, назвав его абсурдом и дуростью.

Полиция заявила, что увеличит количество рейдовых групп.

Наталия Медведева , Петр Шуклинов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.