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09.02.2019, 23:05

Князев назвал инцидент с С14 в Киеве "радикализацией избирателей"

Князев назвал инцидент с С14 в Киеве "радикализацией избирателей" - Фото
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Глава Нацполиции, очевидно, связывает инцидент с избирательной кампанией

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Глава Нацполиции Сергей Князев считает, что "радикализация избирателей, сторонников - это не демократические принципы" и пообещал бескомпромиссную реакцию. Об этом он написал в Facebook.

"Очередная избирательная неделя. Очередное обвинение полиции в лоббировании интересов определенных политических сил и, как ни прискорбно, очередные противостояния. Градус повышается", - написал Князев.

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Он утверждает, что на Подоле сегодня была предпринята попытка штурма отделения полиции.

"Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка?! Воспринимаем адвокатов, правозащитников, все цивилизованные средства защиты, но не такие предвыборные методы", - отметил глава Нацполиции.

"Результат при "освобождении" 15 патриотов - полиция задерживает 40 "освободителей". При них - ножи, пистолеты, газ, кастеты. Что в этом демократического?" - добавил он.

Князев подтвердил, что трое полицейских попали в больницу с химическим ожогом глаз.

"Будем действовать законно, правильно, но бескомпромиссно", - написал он.

Сегодня полиция Киева сообщила о задержании на Контрактовой площади, где должна  была состояться встреча кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями, группы молодых людей с ножами, газовыми баллончиками и пистолетом.

В националистической организации С14 говорят, что задержали их активистов, которые участвовали в акции "Кто заказал Катю Гандзюк".

Они якобы пришли на встречу Тимошенко с избирателями, чтобы спросить ее, когда она "инициирует увольнение Мангера (глава Херсонского облсовета, член партии Батькивщина)", которого активисты считают причастным к убийству Гандзюк. Официальной информации о том, что Мангер является подозреваемым в этом деле, нет. Однако недавно в причастности к убийству его обвинил отец ГандзюкМангер назвал это обвинение "надуманным и безосновательным" и приостановил членство в партии Батькивщина на время расследования.

К управлению полиции для "поддержки" задержанных членов С14 прибыли еще несколько десятков молодых людей. По данным правоохранителей, они предприняли попытку штурма управления с применением газовых баллонов.

В результате были задержаны около 40 человек. Трое полицейских госпитализированы.

Тем временем ГПУ открыла уголовное производство против сотрудников полиции. Там считают, что они превысили служебные полномочия. Расследование будет вести ГБР.

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Теги: выборы, С14, сергей князев, штурм, катерина гандзюк
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