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Компания из США передала следствию данные о катастрофе в Иране

Компания из США передала следствию данные о катастрофе в Иране - Фото
Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
09.01.2020, 10:56

Aerion специализируется на спутниковом наблюдении за авиаперелетами

Американская компания Aerion собрала данные о движении Boeing 737 компании МАУ, который разбился вчера в Иране, и передала их следствию. Об этом сообщает DW.

Aerion специализируется на глобальной системе наблюдения за самолетами с помощью космических спутников. Компания располагает более детальной информацией, чем та, что доступна на сайтах трекинга авиарейсов.

DW отмечает, что в 2019 году информация от Aerion о Boeing 737, который разбился в Эфиопии, позволила найти сходство с катастрофой такого же самолета в Индонезии в 2018 году. Это ускорило расследование обеих аварий.

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Иран авиакатастрофа мау
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