Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Эвакуацию украинцев из Китая отложили

Коронавирус. Эвакуацию украинцев из Китая отложили - Фото
Зоряна Скалецкая (Фото: пресс-служба президента)
11.02.2020, 11:24

10 февраля сообщалось, что украинцев планировали эвакуировать сегодня

Дату эвакуации украинцев из китайкой провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса определят после того как все желающие подпишут форму информированного согласия. Об этом на брифинге заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

По ее словам, была подготовлена форма информированного согласия, которую необходимо подписать для того чтобы быть эвакуированными: "Только после подписания этого согласия, мы можем понимать, сколько человек будут эвакуированы, и сможем говорить о дне".

По словам Скалецкой, дата эвакуации будет также зависеть от готовности принять эвакуированных и обеспечить нераспространение вируса.

Скалецкая добавила, что 50 украинцев уже подписали необходимые документы.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.
  • По состоянию на утро 11 февраля заразились 43 018 человек, 1018 умерли, выздоровели 4052. Еще нет вакцины и специфического метода лечения.
  • 10 января сообщалось, что украинцев вывезут из китайской провинции Хубэй чартерным рейсом 11 января. 
  • В Украине пока нет случаев этого заболевания. LIGA.net ведет хронику: читайте все новости в одном месте.

Читайте также: Коронавирус: Украина не спешит эвакуировать граждан из КНР

Еще по теме
Напишите нам
эвакуация Зоряна Скалецкая коронавирус 2019-nCoV
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 