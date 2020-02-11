Коронавирус. Эвакуацию украинцев из Китая отложили

Зоряна Скалецкая (Фото: пресс-служба президента)

Дату эвакуации украинцев из китайкой провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса определят после того как все желающие подпишут форму информированного согласия. Об этом на брифинге заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

По ее словам, была подготовлена форма информированного согласия, которую необходимо подписать для того чтобы быть эвакуированными: "Только после подписания этого согласия, мы можем понимать, сколько человек будут эвакуированы, и сможем говорить о дне".

По словам Скалецкой, дата эвакуации будет также зависеть от готовности принять эвакуированных и обеспечить нераспространение вируса.

Скалецкая добавила, что 50 украинцев уже подписали необходимые документы.

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.

По состоянию на утро 11 февраля заразились 43 018 человек, 1018 умерли, выздоровели 4052 . Еще нет вакцины и специфического метода лечения.

человек, умерли, . Еще вывезут из китайской провинции Хубэй чартерным рейсом 11 января. 10 января сообщалось , что украинцев

В Украине пока нет случаев этого заболевания. LIGA.net ведет хронику: читайте все новости в одном месте.

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