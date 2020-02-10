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Коронавирус. Украинцев эвакуируют из Китая завтра

Коронавирус. Украинцев эвакуируют из Китая завтра - Фото
Фото: Alex Plavevski/ЕРА
10.02.2020, 14:01

Вернувшихся в Украину ожидает двухнедельный карантин

Украинцев, которые попросили включить их в списки на эвакуацию, вывезут из китайской провинции Хубэй чартерным рейсом завтра, 11 февраля. Об этом сообщило посольство Украины в Китае.

Эвакуация проводится по решению правительства в связи со вспышкой заболевания коронавирусом 2019-nCoV.

Всех, кто решил эвакуироваться, просят держать наготове документы, оставаться на постоянной связи, быть готовыми к передвижению и ждать информации от посольства.

Также в посольстве напомнили, что всех, возвращающихся в Украину из Хубэя, ожидает обязательный двухнедельный карантин.

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