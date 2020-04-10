Коронавирусный феномен Николаева. СБУ открыла дело против чиновников ОГА

СБУ проверяет информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской облгосадминистрации, которые якобы не приняли неотложных мер для обеспечения противодействия распространению коронасируса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По их информации, внеочередная сессия областного совета 27 марта утвердила решение о внесении изменений в бюджет для приобретения медицинского оборудования, дезинфицирующих средств. Решение предусматривает предоставление региональным учреждениям здравоохранения дополнительного финансирования на сумму 109 млн грн.
В СБУ говорят, что чиновники ОГА не выполнили решение облсовета.
"По предварительной версии следствия, действия чиновников могли причинить значительный вред жизни и здоровью жителей области из-за распространения COVID-19", - говорится в сообщении СБУ.
Следователи спецслужбы начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 367 (Служебная халатность) УК.
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