Коронавирусный феномен Николаева. СБУ открыла дело против чиновников ОГА

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

СБУ проверяет информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской облгосадминистрации, которые якобы не приняли неотложных мер для обеспечения противодействия распространению коронасируса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По их информации, внеочередная сессия областного совета 27 марта утвердила решение о внесении изменений в бюджет для приобретения медицинского оборудования, дезинфицирующих средств. Решение предусматривает предоставление региональным учреждениям здравоохранения дополнительного финансирования на сумму 109 млн грн.

В СБУ говорят, что чиновники ОГА не выполнили решение облсовета.

"По предварительной версии следствия, действия чиновников могли причинить значительный вред жизни и здоровью жителей области из-за распространения COVID-19", - говорится в сообщении СБУ.

Следователи спецслужбы начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 367 (Служебная халатность) УК.

По состоянию на 9 апреля, Николаевская область – единственная, где не зафиксирована коронавирусная инфекция COVID-19. Всего в Украине по состоянию на 09:00 10 апреля зафиксированы 2203 случаев, 69 из них летальные.

Всего в Украине по состоянию на 09:00 10 апреля зафиксированы 2203 случаев, 69 из них летальные. Главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что МОЗ провел "своеобразную спецоперацию" в Николаевской области, чтобы убедиться в правильности алгоритма действий местных медиков - образцы больного пневмонией в области были исследованы в независимой лаборатории. По словам Ляшко, выводы МОЗ совпали с выводами николаевских специалистов.

Однако после этого в Офисе президента заявили, что в Николаевской области проводится очень маленькое количество тестов, а также есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы.

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