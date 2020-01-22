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Крушение Boeing. Расшифровку черных ящиков хотят провести в Иране

Крушение Boeing. Расшифровку черных ящиков хотят провести в Иране - Фото
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
22.01.2020, 13:59

Министр дорог и городского развития объяснил, в каком случае Иран может обратиться за помощью к другим странам

Правительство Ирана планирует проводить расшифровку черных ящиков самолета Boeing 737, сбитого 8 января в Тегеране, внутри страны. Об этом заявил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, сообщает Moroornews.

Министр уточнил, что Иран готов обратиться за помощью к другим странам только в случае, если группе по расследованию не удастся самостоятельно расшифровать информацию.

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"Если группе по расследованию будет сложно разблокировать информацию об аварии, она решит, как получить помощь от других сторон ", - сказал Эслами.

  • 11 января в Иране заявили, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.
  • 11 января Данилов заявлял, что Украина имела информацию о попадании ракеты в Boeing 737 под Тегераном еще до того, как ее начали озвучивать лидеры западных государств.
  • Корпус стражей исламской революции взял на себя всю ответственность за сбитый в небе над Тегераном украинский Boeing 737.

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Иран Boeing 737 черные ящики
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