Крушение Boeing. Расшифровку черных ящиков хотят провести в Иране

На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Правительство Ирана планирует проводить расшифровку черных ящиков самолета Boeing 737, сбитого 8 января в Тегеране, внутри страны. Об этом заявил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, сообщает Moroornews.

Министр уточнил, что Иран готов обратиться за помощью к другим странам только в случае, если группе по расследованию не удастся самостоятельно расшифровать информацию.

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"Если группе по расследованию будет сложно разблокировать информацию об аварии, она решит, как получить помощь от других сторон ", - сказал Эслами.

11 января в Иране заявили, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.

11 января Данилов заявлял, что Украина имела информацию о попадании ракеты в Boeing 737 под Тегераном еще до того, как ее начали озвучивать лидеры западных государств.

Корпус стражей исламской революции взял на себя всю ответственность за сбитый в небе над Тегераном украинский Boeing 737.

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