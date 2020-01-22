Крушение Boeing. Расшифровку черных ящиков хотят провести в Иране

Правительство Ирана планирует проводить расшифровку черных ящиков самолета Boeing 737, сбитого 8 января в Тегеране, внутри страны. Об этом заявил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, сообщает Moroornews.
Министр уточнил, что Иран готов обратиться за помощью к другим странам только в случае, если группе по расследованию не удастся самостоятельно расшифровать информацию.
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"Если группе по расследованию будет сложно разблокировать информацию об аварии, она решит, как получить помощь от других сторон ", - сказал Эслами.
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