Крушение Boeing. СБУ открыла дело по трем статьям

Служба безопасности по поручительству Офиса генпрокурора начало расследование авикатасттрофы украинского Boeing в небе над Тегераном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уголовное дело открыто п ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.
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