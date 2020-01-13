Крушение Boeing. СБУ открыла дело по трем статьям

На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Служба безопасности по поручительству Офиса генпрокурора начало расследование авикатасттрофы украинского Boeing в небе над Тегераном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело открыто п ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Впоследствии Иран признал, что военные "непреднамеренно" сбили Boeing.

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