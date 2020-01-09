Крушение Boeing. Швеция предлагает помощь в расследовании

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном в связи с крушением украинского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Тегеране. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский выразил соболезнования и передал слова поддержки родным и близким гражданам Швеции, погибших в результате авиакатастрофы.

"Украина потрясена трагедией. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина готова максимально присоединиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права.

Он напомнил, что накануне в Иран прибыла группа украинских экспертов, которые будут привлечены к расследованию.

"Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача - узнать правду. Это главное", - сказал Зеленский и пригласил Швецию присоединиться к расследованию.

Премьер Швеции выразил соболезнования и сообщил, что официальный Стокгольм готов помочь в обеспечении прозрачного расследования.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

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