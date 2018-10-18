Крушение Су-27: появились подробности о погибшем пилоте из США

Сет Неринг (фото - twitter.com/HansNichols)

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Подполковнику Нерингу было 44 года

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Американский пилот Сет Неринг, погибший в катастрофе самолета Су-27 в Винницкой области 16 октября, впервые участвовал в зарубежных учениях и впервые выполнял полет на самолете Су-27УБ. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения Национальной воздушной гвардии Калифорнии в ответ на запрос Громадського.

Подполковнику Нерингу было 44 года, он родился в калифорнийском Фресно, жил в Рино, штат Невада. Он поступил на службу в армии в декабре 1994 года в качестве командира экипажа истребителя F-16. Неринг летал на истребителях F-16 Viper и на F-15 Eagle.

Сет Неринг не был женат и не имел детей. У него остались мать, отец и сводная сестра.

В ВВС США отметили, что принимают участие в расследовании катастрофы. Для изучения деталей произошедшего и помощи расследованию они направили сотрудников службы безопасности.

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16 октября в Винницкой области в рамках учебно-боевого полета разбился Су-27УБ, оба пилота - начальник авиации воздушного командования "Восток" ВС ВСУ, летчик I класса полковник Иван Петренко и представитель ВС Нацгвардии США подполковник Сет Неринг - погибли. Степан Полторак сообщил, что разбившийся истребитель недавно прошел ремонт, черный ящик на месте катастрофы уже найден.