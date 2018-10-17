Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
17.10.2018, 21:50

Крушение Су-27: прокуратура рассказала о допросах свидетелей

Крушение Су-27: прокуратура рассказала о допросах свидетелей - Фото
Фото: скриншот видео

Военные прокуроры допросили более 40 человек

Реклама
Реклама

В рамках расследования крушения истребителя Су-27УБ в Винницкой области военные прокуроры допросили более 40 свидетелей. Об этом сообщил представитель военной прокуратуры Центрального региона Андрей Киселев, передает Громадське.

По его словам, 16 октября для расследования катастрофы Су-27УБ была создана группа военных прокуроров из Центрального и Западного регионов. Сейчас они работают на месте падения самолета.

Одновременно военные прокуроры проводят допросы в Миргороде Полтавской области и в Староконстантинове Хмельницкой области, в штабе Воздушных сил ВСУ в Виннице и в соответствующих органах военного управления в Луцке и в Киеве, рассказал Киселев.

Читайте также: Экипаж до последней секунды уводил Су-27 от поселка: командование

16 октября около 17:00 в районе села Уланов в Винницкой области в рамках учебно-боевого полета разбился Су-27УБ, оба пилота - начальник авиации воздушного командования "Восток" ВС ВСУ, летчик I класса полковник Иван Петренко и представитель ВС Нацгвардии США - погибли. В связи с катастрофой, все запланированные на 18-19 октября международные мероприятия на аэродромах Староконстантинов и Гавришевка с участием представителей СМИ отменены. Степан Полторак сообщил, что разбившийся истребитель недавно прошел ремонт, черный ящик на месте катастрофы уже найден.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: катастрофа су-27, су-27, военная прокуратура
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Разбившийся Су-27 только с ремонта, черный ящик найден - Полторак
Происшествия Разбившийся Су-27 только с ремонта, черный ящик найден - Полторак
Из-за крушения Су-27 отменены учения авиации "Чистое небо"
Происшествия Из-за крушения Су-27 отменены учения авиации "Чистое небо"
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 