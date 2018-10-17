Крушение Су-27: прокуратура рассказала о допросах свидетелей

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Военные прокуроры допросили более 40 человек

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В рамках расследования крушения истребителя Су-27УБ в Винницкой области военные прокуроры допросили более 40 свидетелей. Об этом сообщил представитель военной прокуратуры Центрального региона Андрей Киселев, передает Громадське.

По его словам, 16 октября для расследования катастрофы Су-27УБ была создана группа военных прокуроров из Центрального и Западного регионов. Сейчас они работают на месте падения самолета.

Одновременно военные прокуроры проводят допросы в Миргороде Полтавской области и в Староконстантинове Хмельницкой области, в штабе Воздушных сил ВСУ в Виннице и в соответствующих органах военного управления в Луцке и в Киеве, рассказал Киселев.

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16 октября около 17:00 в районе села Уланов в Винницкой области в рамках учебно-боевого полета разбился Су-27УБ, оба пилота - начальник авиации воздушного командования "Восток" ВС ВСУ, летчик I класса полковник Иван Петренко и представитель ВС Нацгвардии США - погибли. В связи с катастрофой, все запланированные на 18-19 октября международные мероприятия на аэродромах Староконстантинов и Гавришевка с участием представителей СМИ отменены. Степан Полторак сообщил, что разбившийся истребитель недавно прошел ремонт, черный ящик на месте катастрофы уже найден.