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22.10.2018, 19:58

"Крымский титан" в оккупированном Армянске возобновил работу

"Крымский титан" в оккупированном Армянске возобновил работу - Фото
Завод ''Крымский титан'' (фото — blackseatv.com)

На полную мощность предприятие заработает примерно через неделю

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Завод "Крымский титан" в оккупированном Крыму возобновил работу после 1,5 месяцев простоя. Об этом заявил глава оккупационной администрации Армянска, где находится завод, Василий Телиженко, сообщает издание Крыминформ.

"В субботу состоялся запуск завода. На предприятии пошли все процессы. Для того, чтобы завод заработал на полную мощность, необходимо около недели", - сказал Телиженко.

Он утверждает, что при запуске были взяты пробы промышленных выбросов на соответствующих источниках выброса, проведен осмотр газоочистных установок на предмет их работоспособности, а также осуществлен контроль атмосферного воздуха в пределах санитарно-защитной зоны завода.

С 25 августа жители оккупированного Армянска начали жаловаться на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления из-за выбросов на заводе "Крымский титан".

По словам главы МИД Павла Климкина, в Крыму произошла "экологическая катастрофа", а омбудсмен Людмила Денисова убеждена, что оккупанты скрывают реальный уровень опасности.

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Теги: Крым, работа, завод, армянск, крымский титан
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