Латвия передала ВСУ семь медицинских бронеавтомобилей: фото

Сегодня, 24 февраля, в Украину прибыли медицинские легкобронированные автомобили, которые Латвия передала в ​​качестве помощи Вооруженным силам. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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По словам министра обороны Андрея Тарана, помощь Латвии усилит возможности военно-медицинской службы – в ближайшее время медавтомобили начнут работать в подразделениях ВСУ.

"Военные медики каждую минуту должны быть готовы спасать жизни украинских защитников и гражданского населения", – отметил Таран.

Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс сообщил, что Латвия передала для нужд ВСУ семь медицинских бронированных автомобилей.

15 января сообщалось, что США передали украинской армии 20 военных джипов, а также 10 скоростных катеров и более 70 надувных лодок.

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Наталия Медведева

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