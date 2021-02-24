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Латвия передала ВСУ семь медицинских бронеавтомобилей: фото

24.02.2021, 21:43
Латвия передала ВСУ семь медицинских бронеавтомобилей: фото - Фото
Медицинские легкобронированные автомобили для ВСУ (Фото: Минобороны)

Сегодня, 24 февраля, в Украину прибыли медицинские легкобронированные автомобили, которые Латвия передала в ​​качестве помощи Вооруженным силам. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Медицинские легкобронированные автомобили для ВСУ (Фото: Минобороны)

По словам министра обороны Андрея Тарана, помощь Латвии усилит возможности военно-медицинской службы – в ближайшее время медавтомобили начнут работать в подразделениях ВСУ.

"Военные медики каждую минуту должны быть готовы спасать жизни украинских защитников и гражданского населения", – отметил Таран.

Медицинские легкобронированные автомобили для ВСУ (Фото: Минобороны)

Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс сообщил, что Латвия передала для нужд ВСУ семь медицинских бронированных автомобилей.

  • 15 января сообщалось, что США передали украинской армии 20 военных джипов, а также  10 скоростных катеров и более 70 надувных лодок.

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Наталия Медведева
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Латвия армия военная помощь бронеавтомобиль
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